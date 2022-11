Van Bommel pointe du doigt l'organisation après la victoire en Coupe : "Où est la VAR ?"

Le déplacement à Beveren s'annonçait compliqué voire périlleux pour l'Antwerp, et ce fut le cas surtout après avoir été réduit à dix n début de partie. Après une série de tirs au but, Anvers a tout de même réussi à forcer la qualification.

"Un beau match de coupe", a lancé Van Bommel lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire contre le SK Beveren. "On a eu un carton rouge rapidement mais pour moi, ce n'était pas tout à fait justifié de toute façon. Il s'agissait plutôt d'une poussée de Janssen et non d'un coup à destination du joueur de Beveren. Cependant, les garçons ont répondu très intelligemment à 10. Par moments, nous avons pratiqué un football très dominant et avant la mi-temps, nous avons mérité d'être menés 0-1", a souligné le tehnicien néerlandais.

En seconde période, les locaux entraient mieux dans le jeu et par l'intermédiaire de Mbokani, Beveren passait également devant l'Antwerp. Avec un but contre son camp 5 minutes avant le coup de sifflet final, Anvers est revenu dans le match. "Cela montre le caractère de ce groupe. Contre 11 hommes, ils ont mis une forte pression en cherchant l'égalisation et après ce 2-2, ils ont continué à chercher le 2-3."

Donc rien que des éloges pour son équipe mais pas envers l'organisation de cette compétition. En effet, le coach du Great Old a vu deux décisions importantes aller à l'encontre de son équipe : le carton rouge de Janssen et le deuxième but de Mbokani qui était hors-jeu. "Si nous voulons prendre cette compétition au sérieux en Belgique, nous devons le faire en mettant la VAR ici. Trop de matchs pour la VAR ? Aujourd'hui, il n'y en avait que trois..."