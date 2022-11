Denis Dragus inscrit son premier but avec la Roumanie !

Le joueur du Standard de Liège a fêté sa quatrième sélection avec la Roumanie par un but en amical, face à la Slovénie (défaite 1-2).

Dragus était titulaire ce jeudi lors de cet amical, arbitré par... le Belge Nicolas Laforge. Alors que le score était de 0-2, Dragus a réduit le score à la 64e d'une frappe en lucarne. Et face à Jan Oblak, s'il vous plaît.

Le premier but de Dragus en sélection, lui qui est de retour en sélection et enchaîne sa deuxième cap en moins de deux mois, plus de 4 ans après ses deux premières sélections.