Mbaye Leye ferme la porte pour Ruud Vormer

Le Néerlandais n'a plus d'avenir à Bruges.

Avec sa dernière place au classement, Zulte Waregem doit impérativement se renforcer pour éviter la bascule en D1B. Après avoir fait le choix de ne pas offrir de contrat à Nil de Pauw, le club semble s'éloigner d'un autre nom bien connu de notre Pro League. Cité au Essevee depuis quelques semaines, Ruud Vormer est revenu sur le tapis à l'occasion d'une question à Mbaye Leye en conférence de presse.

L'entraîneur s'est montré assez clair sur le sujet : "Ruud est un joueur fantastique mais nous n'avons que 30 % de possession de balle, alors qu'à Bruges, il pouvait exceller en raison du football dominant qu'ils pratiquent. Nous savons que c'est un joueur incroyablement fort, mais nous cherchons aussi des gars qui sont prêts immédiatement. En outre, tout cela doit être réalisable sur le plan financier également."

En fin de contrat en juin prochain, Ruud Vormer n'a plus joué la moindre minute depuis le mois d'aout et est plus que jamais sur la liste des départs lors du prochain mercato.