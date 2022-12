Mazzù aura vécu des retrouvailles amères : "On marque pour Anderlecht..."

Brian Riemer était naturellement enthousiaste après la victoire, et soulignait que son équipe s'était procurée des occasions. Felice Mazzù, lui, n'était pas vraiment d'accord.

Comme on pouvait s'y attendre, le Sporting Charleroi version Mazzù a retrouvé une organisation défensive infaillible. Résultat : Anderlecht s'est cassé les dents pendant 85 minutes...et a dû s'en remettre à un auto-but carolo. "Nous étions par moments meilleurs qu'Anderlecht", regrette Felice Mazzù. "Je dirais qu'un match nul aurait été logique. Nous nous sommes procurés des occasions, et nous marquons...pour eux. C'est très frustrant".

Il y a donc plus de positif que de négatif à retirer, estime le "nouveau" coach du Sporting. "La mentalité, l'organisation, la philosophie que je voulais implémenter, tout était là. Je ne peux qu'être fier de ça", affirme-t-il. "Cela dit, nous avons joué trop vers l'arrière. Il faut ressortir. Si nous avons l'opportunité d'aller vers l'avant, il faut en profiter. Sinon, nous laissons à l'adversaire l'opportunité de nous mettre sous pression. Offensivement, nous avons peu montré, mais Anderlecht non plus. Les bases pour l'avenir sont posées".