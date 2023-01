Fabio Silva aperçu dans le stade du PSV

Le départ du Portugais se précise de jours en jours.

Désireux de quitter Anderlecht, Fabio Silva continue de se rapprocher du PSV. L'attaquant de 20 ans a été photographié au Philips Stadion, le stade du PSV, à l'occasion de la rencontre face à Vitesse. Le cliché relayé par un suiveur du club néerlandais montre le joueur attablé, tout sourire avant le début du match.

Si un accord est trouvé entre toutes les parties, y compris Anderlecht, Fabio Silva devrait y être loué jusqu'en fin de saison par Wolverhampton. Le Portugais a inscrit 7 buts en 20 matchs avec Anderlecht mais laissait de plus en plus ressortir sa frustration quant à la crise actuelle, jusqu'à vider son casier et partir sans préavis.