🎥 Les supporters de Feyenoord et Ajax lancent un Klassieker qui s'annonce chaud

Feyenoord accueille l'Ajax cet après-midi au Kuip pour le traditionnel "Klassieker", qui s'annonce bouillant comme toujours.

Comme souvent, les supporters des deux formations ont rappelé aux joueurs l'importance de l'événement, à l'occasion du dernier entrainement.

Au classement, Feyenoord est actuellement en tête avec 37 points alors que l'Ajax n'est que 4e avec 32 points. Un match crucial pour l'ancien coach de Bruges, Alfred Schreuder dont l'avenir à l'Ajax pourrait dépendre de ce match.

Ajax Amsterdam at last training before match against Feyenoord Rotterdam tomorrow pic.twitter.com/OZqF5zV6pH