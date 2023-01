L'ancien du Club de Bruges et de Tubize Jason Vandelannoite risque la prison

L'ancien joueur professionnel Jason Vandelannoite risque 8 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires.

Jason Vandelannoite (36 ans) s'est rendu coupable de violence à l'encontre du client d'un célèbre café brugeois, le Cambrinus, le 12 décembre 2021. La victime souffrait d'une fracture du nez et du visage. Le procureur rapporte que l'ancien joueur du Club de Bruges et de l'AFC Tubize, aujourd'hui retraité, s'est mis à asséner des coups de poing à la victime après que celle-ci l'ait légèrement bousculé. Une violence "démesurée", lit-on dans le Nieuwsblad.

Vandelannoite, formé au FC Bruges et qui a porté à 26 couleurs les reprises de l'équipe A entre 2005 et 2007, a une longue histoire de dérapages puisqu'il avait déjà été suspendu par le Club en 2007 pour raisons disciplinaires. L'international espoirs avait alors poursuivi sa carrière en Turquie, avant de revenir à Tubize en 2008. Il avait ensuite joué à Malte et en Roumanie, avant d'évoluer pour divers clubs de divisions inférieures en Belgique.