Ruud Vormer veut aider Zulte Waregem à aller chercher une troisième finale en 10 ans

Zulte Waregem lutte pour son maintien en Pro League...et est à 3 matchs d'un trophée. Une saison paradoxale, et Ruud Vormer veut rêver.

Redevenu titulaire à part entière avec Zulte Waregem, Ruud Vormer a déjà joué un rôle important dans la qualification des Flandriens pour cette demi-finale. L'ancien capitaine du Club de Bruges sait que désormais, tous les rêves sont permis. "Je me sens à nouveau footballeur ici", se réjouissait alors Vormer. "Marquer un but en quart, être en demi-finale, c'est merveilleux".

Et face à Malines, Zulte Waregem a un coup à jouer. "Tout est possible à partir du moment où tu es à ce stade", estime Ruud Vormer, lui-même vainqueur de la Coupe en 2015. Zulte Waregem, l'air de rien, pourrait disputer sa troisième finale de Coupe en 10 ans. "Le maintien, cependant, reste la chose la plus importante", rappelle toutefois le Néerlandais.