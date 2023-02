Et pendant ce temps, Hendrik Van Crombrugge est toujours là...

Hendrik Van Crombrugge n'a pas quitté Anderlecht lors du mercato hivernal. Ce sera pour l'été prochain.

C'était l'une des premières décisions importantes de Brian Riemer : placer Hendrik Van Crombrugge sur le banc au profit de Bart Verbruggen. Le capitaine du RSCA évoquait alors une décision financière, le club souhaitant se libérer de son salaire et préférant faire confiance à un joueur d'avenir - et pouvant rapporter gros - comme Verbruggen. Depuis, on se dit que la décision était peut-être aussi sportive, car le jeune néerlandais paraît être supérieur à son concurrent.

Toujours est-il qu'un départ semblait à l'ordre du jour cet hiver. Mais nous sommes en février, et Hendrik Van Crombrugge est toujours là. "Quelle est sa situation ? Hendrik est toujours avec nous, voilà sa situation. Elle n'a pas changé. J'ai donc trois gardiens de but de bon niveau, quatre, en réalité, avec Timon (Vanhoutte, gardien du RSCA Futures)", relativise Brian Riemer. Mais pourquoi le désormais n°2 d'Anderlecht est-il resté ? "Hendrik a eu l'opportunité de partir et a décidé de rester", révèle son entraîneur. "Vous devez lui en demander la raison, mais je respecte son choix".

Et Trebel ?

Van Crombrugge va donc terminer la saison à Anderlecht, et se tenir prêt en cas de pépin pour Verbruggen. "Il reste le capitaine de ce club, et un très bon gardien de but", assure Riemer. Qui se réjouit également de voir Adrien Trebel rester, même si c'est peut-être un "coup de chance", suite à sa légère blessure. "Adrien est un super mec, qui apporte beaucoup aux jeunes. C'est un très bon n°6 qui a amené beaucoup, avant et après mon arrivée. Je sais qu'il y a des discussions concernant son contrat mais sa présence, à mes yeux, est très positive".