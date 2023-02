Nikola Storm de retour : "J'ai eu des problèmes privés et des blessures persistantes"

Avant le match contre Courtrai, Nikola Storm avait 1 but à son actif cette saison. Contre Courtrai et Zulte Waregem, il a ajouté un but et une passe à chaque fois.

Malines s'est imposé 1-2 à Zulte Waregem lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique."C'était un match avec des hauts et des bas, mais à la fin nous avons bien choisi nos moments. Nous avons pris une belle avance juste après la mi-temps et nous nous sommes bien battus pour conserver cette avance. Nous rentrons chez nous avec un bon sentiment et un avantage avant le match retour", a confié Nikola Storm à l'issue de la rencontre. La saison dernière, il a marqué 16 buts et distillé sept passes décisives. "J'ai déjà eu une saison très difficile. Des problèmes privés et des blessures persistantes m'ont joué des tours. Un coup de pouce personnel. Heureusement, je me sens de mieux en mieux ces dernières semaines. Cela se traduit aussi par des statistiques maintenant", a conclu Storm.