Vanhaezebrouck après la victoire difficile de Gand : "Nous n'avons aucune excuse pour cela"

La Gantoise a battu OHL 2-0 à domicile mais c'était loin d'être une performance convaincante des Buffalos.

La Gantoise a réussi à décrocher trois précieux points face à OHL ce week-end mais malgré la victoire, une partie des supporters n'étaient pas vraiment heureux.

"Que le public ait sifflé à la mi-temps ? Je m'en fiche, car je connais notre situation et je sais d'où nous venons. Même après un vol de six heures et un match difficile à Bakou. Nous n'étions pas bons et Louvain était meilleur", a commenté Hein Vanhaezebrouck après la rencontre.

"Je comprends qu'il y ait de la fatigue. Surtout s'il faut courir pendant tout un match mais il faut quand même faire preuve de qualité balle au pied", a ajouté Vanhaezebrouck.

Cette victoire pourrait relancer les Gantois qui sont actuellement dans une mauvaise passe alors qu'ils n'avaient plus gagné depuis le 22 janvier dernier : "Nous n'avons aucune excuse pour cela. Ca se joue au mental, où il faut pouvoir tourner l'interrupteur. "