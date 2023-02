Voici notre équipe-type de la 26ème journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont distingues de la meilleure des manières le week-end dernier.

Gardien

Dans les buts, nous optons pour Paul Nardi cette semaine. Il a contribué à empêcher OHL de marquer un but, surtout en première mi-temps.

Défenseurs

Dries Wouters a couronné son retour dans le noyau A de Malines par une belle performance ainsi qu'un but. L'arrière droit Jannes Van Hecke a été très appliqué. A gauche, on ne peut ignorer Maxime De Cuyper. Il a marqué un but, mais a surtout été omniprésent au Stayen.

Milieux

Au milieu de terrain, nous choisissons Steven Alzate, le métronome du Standard sur le terrain de l'Union SG. Du côté des locaux, Cameron Puertas a joué un match intéressant, tandis que Bryan Heynen a été l'une des seules éclaircies du côté de Genk. Arthur Vermeeren a encore été l'homme de la situationà l'Antwerp.

Attaquants

En attaque, nous choisissons des hommes qui ont fourni des statistiques avec un but, une passe décisive et une bonne performance à chaque fois : Hugo Cuypers, William Balikwisha et, bien sûr, Thibo Somers.