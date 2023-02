Jan Vertonghen épaté par un jeune d'Anderlecht: "Meilleur que moi au même âge"

Jan Vertonghen était présent en conférence de presse avant le 16e de finale retour de Conference League contre Ludogorets.

Une conférence de presse dure, en moyenne, entre 10 et 15 minutes. Ce n'était pas le cas ce jeudi pour Jan Vertonghen, autour de qui beaucoup de questions affluent, à commencer par son retour en forme depuis la Coupe du Monde. "Au moins, je joue mieux. Physiquement et mentalement, je me sens bien mieux maintenant."

Le défenseur aux 145 sélections est d'ailleurs l'un des premiers à avoir reçu un message de Domenico Tedesco. "Ils disent les sept capitaines mais je préfère appeler cela le conseil des joueurs. Mais cela ne donne aucune garantie. Pour le moment, il fait un tour des forces en présence. Puis-je devenir le Chiellini belge ? Il a gagné de très beaux trophées à son âge. Je me sens encore très bien."

Le joueur de 35 ans l'a d'ailleurs prouvé au Qatar, où il fut l'un des seuls Diables à niveau. "Oui, je pense que j'ai bien joué. On a dit de moi que j'étais trop vieux et cela m'a mis de la pression. Ce n'est jamais agréable d'entendre quelque chose comme ça, mais il n'y avait aucune envie de prouver quoique ce soit. Je ne joue pas pour ça."

Ce n'est pas plus mal que la Coupe du Monde se soit passée de cette manière"

Probablement comme plusieurs de ses compères en équipe nationale, Jan Vertonghen n'a jamais revu le match contre la Croatie. "Je ne repense pas beaucoup aux matchs passés. J'aurais aimé continuer l'aventure, mais ce n'est peut-être pas plus mal que ça se soit terminé de cette manière. Il y avait un besoin de changement et de nouvelles indications. Parfois, trop de choses étaient basées sur nos qualités individuelles. Trop de choses étaient passées sous silence" sonne Vertonghen comme une petite pique à Roberto Martinez.

Vertonghen est enfin devenu le leader tant attendu

C'est bien en marge du 16e de finale de Conference League contre Ludogorets que SuperJan s'est présenté devant la presse. L'occasion pour lui de s'exprimer sur la phase d'amélioration que traversent les Mauves ainsi que sur le travail de son entraîneur, Brian Riemer. "C'est un super groupe avec un entraîneur très positif qui donne faim à ses joueurs. Cela a aussi un effet positif sur moi. Nous avons plus de stabilité depuis que nous jouons avec quatre défenseurs. Nous avons les joueurs pour le faire. Il y a aussi une interaction différente entre l'équipe et moi."

Jaap Stam m'a conseillé de la meilleure des manières. C'est exactement ce que je veux faire"

Jan Vertonghen est devenu le véritable leader des Mauves, poussant même Killian Sardella à son meilleur niveau. "Il a montré sa vraie valeur dans un poste qui n'est pas le sien. Il progresse de jour en jour. J'essaie d'avoir un effet positif sur ces joueurs. Pour les jeunes, c'est très important."

Et l'ancien de l'Ajax sait parfaitement de quoi il parle. "J'ai joué aux côtés de Jaap Stam à Amsterdam. Grâce à sa positivité, j'ai beaucoup appris et gagné en confiance à ses côtés. J'essaie donc de rendre la pareille aux jeunes d'Anderlecht."

Une manière de fonctionner qui marche aussi très bien avec Zeno Debast. "Quel âge a-t-il maintenant, 19 ans ? Alors oui, il est plus avancé que moi à mon âge. Je me cherchais encore tandis qu'il est déjà bien affirmé. Cependant, ce n'est encore rien et il doit continuer à grandir. J'ai confiance en lui à ce sujet. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules. J'aimerais encore jouer avec lui pendant un an. Il doit encore progresser, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer en été. Une année supplémentaire à Anderlecht ne serait certainement pas mauvaise pour lui" conclut Jan Vertonghen.