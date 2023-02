La date de la finale de la Coupe de Belgique est connue !

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Pro League a annoncé que la finale de la Coupe de Belgique se jouera le dimanche 30 avril, à 14h30. Le Stade Roi Baudouin accueillera l'évènement.

Les demi-finales retour de la compétition, Union Saint-Gilloise - Antwerp et Malines - Zulte Waregem, auront lieu la semaine prochaine.

Le calendrier des 4 dernières journées de championnat a également été dévoilé. Les matchs de la dernière journée de la phase classique se dérouleront tous à la même heure (le dimanche 23 avril, à 18h30). La commission du calendrier se réunira ensuite pour déterminer du calendrier des playoffs, qui démarreront le 29 avril.

