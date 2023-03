Match spécial pour un Ewoud Pletinckx gonflé à bloc

OHL s'apprête pour une rencontre cruciale face à Zulte Waregem. La formation de Louvain devra absolument l'emporter.

Pour ce rendez-vous important, Marc Brys fera à nouveau sans les blessés Mathieu Maertens et Emmanuel Toku alors que Mario Gonzalez est toujours trop court.

Cela pourrait profiter à Nathan Opoku qui avait obtenu ses premières minutes de jeu contre l'Antwerp : "Il était assez stressé, mais il déborde de qualités et nous sommes convaincus qu'il jouera mieux ce week-end", a confié Brys sur le site du club.

Pour Ewoud Pletinckx, il s'agira d'un match spécial car il jouera contre son ancien club : "Le match aller était encore plus spécial pour moi car nous jouions à Waregem. Aujourd'hui, je m'y attarde un peu moins et me concentre plus concrètement sur le match", explique le joueur sur le site du club également.

Pletinckx avait été élu joueur du match dernier contre le Matricule 1, de quoi le booster : "C'est un match important pour les deux équipes, ce qui crée une pression supplémentaire. Je suis reconnaissant aux supporters de m'avoir élu joueur du dernier match, cela me motive à me dépasser à nouveau au prochain match !"