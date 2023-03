Patrick Goots explique pourquoi la décision de Vincent Janssen n'est pas une bonne nouvelle pour l'Antwerp

Vincent Janssen a décidé ce week-end de prendre sa retraite internationale pour se concentrer pleinement sur son club, l'Antwerp.

Vincent Janssen a décidé de prendre sa retraite internationale et de ne plus défendre les couleurs des Pays-Bas. Et ça à seulement 28 ans. Patrick Goots estime déjà qu'il s'agit d'une décision très étrange de la part du Néerlandais.

Les Oranje auraient certainement pu l'utiliser en ce moment, à moins que Janssen ne craigne de ne pas faire partie de la sélection. "À cet âge, on est au meilleur de sa forme. Janssen le montre également. Janssen s'améliore de semaine en semaine", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour le club lui-même, juge Goots. "Le fait d'avoir des internationaux dans vos rangs augmente votre nom et votre notoriété. Mais l'Antwerp pourrait avoir un nouveau Diable Rouge la semaine prochaine avec Arthur Vermeeren".