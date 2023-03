Record en vue pour le coefficient européen belge ?

Les clubs belges- sont en train d'amasser des points pour le coefficient européen. La victoire 1-4 de La Gantoise sur Istanbul Başakşehir offre l'opportunité de battre la meilleure saison européenne de tous les temps pour les clubs belges.

Après la victoire de Gand, le coefficient UEFA de la Belgique s'élève à 12 400 points. Le record actuel a été établi lors de la saison 2016-2017, lorsque les équipes belges ont atteint 12 500 points. Si une équipe belge fait un nouveau match nul, l'ancien record sera battu et nous atteindrons 12 600 points. En fait, la Belgique a obtenu plus de points cette saison que les pays mieux classés que sont le Portugal et les Pays-Bas.

Gand a fait une très bonne affaire pour le football européen de la Belgique grâce à sa remarquable victoire à l'extérieur à Istanbul Başakşehir. Grâce à cette victoire, le club est toujours qualifié en Conference League.

L'Union SG affronte l'Union Berlin jeudi soir dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de l'Europa League. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3 à Berlin. Il est possible que l'Union obtienne un bon résultat à domicile et se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League.

Le Sporting d'Anderlecht est également toujours actif en Europa League. Le club bruxellois affrontera Villarreal CF lors du match retour des huitièmes de finale de la Conférence League ce jeudi soir. Lors du premier match de ce huitième de finale au Lotto Park, les deux clubs se sont quittés sur un score de 1-1. Anderlecht aura l'occasion ce soir de prendre le dessus sur Villarreal et peut-être de se qualifier pour les quarts de finale de la Conférence League.