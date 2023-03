La drôle de comparaison de Mancini concernant Retegui : "La Belgique le fait aussi"

Mateo Retegui a fait des débuts surprenants avec l'Italie contre l'Angleterre, titularisé par Roberto Mancini. Le joueur du Club Atlético Tigre n'a jamais mis les pieds en Italie et ne parle pas la langue.

Le cas Retegui fait parler en Italie. L'attaquant de 23 ans est en effet ce qu'on appelle un "oriundo", un émigré d'origine italienne mais vivant hors de la Botte. Ces joueurs n'ont pas toujours bonne presse en Italie, et ont très rarement eu leur place en sélection.

Mateo Retegui est né de parents argentins, mais dispose du passeport italien via ses grands-parents, émigrés italiens. Auteur de 6 buts en 8 matchs en Argentine, il a été repris par Roberto Mancini, qui y voit une très bonne opportunité.

"Retegui est un buteur, et c'est le plus important. Nous le suivons depuis longtemps. Il peut encore progresser, mais il a marqué dès ses débuts, c'est une belle réussite", se réjouit le sélectionneur italien en conférence de presse. Mancini n'a ensuite pas exclu de continuer à faire appel aux "oriundi" dans le futur.

"Fut un temps où nous avions assez de joueurs de haut niveau pour nous en passer. Mais maintenant, c'est une option", estime-t-il, avant de lancer une comparaison étrange : "La Belgique, la France, la Suisse, l'Allemagne le font également".

Des "oriundi" chez les Diables ?

Mancini semble confondre les concepts. La Belgique a déjà naturalisé des joueurs, tels que Luis Oliveira, Igor de Camargo ou Josip Weber. Et plusieurs de nos joueurs ont des origines étrangères - Amadou Onana est même né au Sénégal. Mais tous ont grandi et vécu en Belgique, et parlent au moins l'une des langues nationales.

Le cas Retegui, à savoir un joueur né et ayant grandi à l'étranger, sans attaches avec la Belgique si ce n'est des origines lointaines, n'a jamais été imité chez nous.