Le Cercle met la pression aux candidats au top 8, Courtrai pas encore sauvé

Le Cercle de Bruges tient la cadence dans la course au top 8. Les Groen en Zwart se sont imposés 2-0 face au KV Courtrai ce samedi.

Après une première très chaude alerte devant le but de Vandenberghe et un but annulé, le Cercle a pris l'avantage dès la 16e minute. Deman a centré vers Somers, qui a placé sa tête et lancé la victoire brugeoise. Ayase Ueda, auteur d'une excellente première saison en Belgique, enfonçait le clou sur penalty (2-0, 36e).

Car Courtrai n'arrivera jamais à revenir dans la rencontre, ne parvenant pas à tromper Radoslaw Majecki. Le Cercle de Bruges gèrera parfaitement son avance jusqu'à la fin de la rencontre.

Grâce à cette victoire précieuse, le Cercle rentre provisoirement dans le top 8. La pression est désormais sur Anderlecht, Charleroi, mais aussi le Standard. 14e avec seulement trois points d'avance sur le dernier non-relégable, Eupen, Courtrai devra aller assurer son maintien lors des trois rencontres restantes.