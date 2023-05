Un club de Liga va passer à l'attaque pour Amir Murillo

Sous contrat jusqu'en 2025, le Panaméen pourrait avoir vécu sa dernière saison à Anderlecht et pourrait rapporter plusieurs millions d'euros dans la caisse du Sporting.

Il y a trois ans, Anderlecht déboursait 680 000 euros pour s'attacher les services d'Amir Murillo. Depuis, l'international panaméen (62 sélections) a disputé 134 rencontres pour le compte du Sporting (14 buts, 17 passes décisives) mais fait de moins en moins l'unanimité au sein des supporters.

Anderlecht cherche de l'argent à investir dans le mercato estival et une manne de quelques millions d'euros supplémentaires ne serait donc pas de refus. La direction du RSCA serait donc ouverte à un départ de son latéral droit, qui reçoit de l'intérêt en Liga et en Série A.

Il y a quelques jours, nous vous révélions que l'Inter Milan et le Celta Vigo étaient les plus concrets pour recruter celui qui dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2025 à Neerpede (lire ici). Selon le journaliste espagnol Alvaro Martinez, Valence suit aussi la situation mais c'est bien le Celta qui se montre le plus concret et qui devrait passer à l'offensive prochainement. Sur Transfermarkt, la valeur marchande d'Amir Murillo est estimée à 3M€.