"C'est tout ce que je lui demande" : Pep Guardiola attend plus de Kevin De Bruyne dans un domaine bien précis

Pep Guardiola n'est pas le dernier à titiller ses joueurs pour en tirer le meilleur. Même lorsqu'il parle d'un certain Kevin De Bruyne.

Face à l'Inter Milan, Kevin De Bruyne s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de sa carrière. En tant qu'homme fort des Cityzens, KDB sera scruté de prêt. Pep Guardiola attend également beaucoup de lui.

Dans une interview accordée à CBS, il a répondu aux questions de Thierry Henry, qui est consultant pour la chaîne. Ils ont notamment abordé le cas du Diable Rouge. Guardiola a évidemment couvert son joueur d'éloges : " Quand un joueur préfère faire une passe décisive que de marquer, cela montre à quel point il est généreux. Ce qu’on a fait cette saison et ces dernières années, cela aurait été presque impossible sans lui".

Mais le coach catalan aimerait encore voir De Bruyne s'améliorer dans un domaine : " Tout ce que je lui demande, c’est d’être plus fâché, de crier. Parfois il est un peu plat… Sur le terrain, il doit être plus en colère. Il est trop gentil". Après le "shut up !" d'il y a quelques semaines, le message semble être passé.