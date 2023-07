Le SL16 FC lourdement défait en amical

Au lendemain du match amical contre le Hertha Berlin, le Standard affrontait le Red Star, ce samedi.

Au lendemain de son partage contre le Hertha Berlin (1-1), le Standard affrontait le Red Star, ce samedi. Comme prévu, les joueurs qui ont reçu peu ou aucun temps de jeu ce vendredi ont été aligné. C'est donc majoritairement le SL16 FC que l'on retrouve sur la pelouse.

C'est ainsi qu'on retrouve un onze de base composé de Henkinet, Noubi, Ngoy, Hautekiet, Dodeigne, Bansé, Berberi, Canak, Ghalidi, Davida et Emond.

Rien ne se passe cependant bien, puisque les Rouches sont menés 0-2 dès la demi-heure et voient Ghalidi manquer un penalty. D'autres joueurs du SL16 FC montent au jeu mais rien ne change : 0-4. En fin de match, Kuavita sauve l'honeur et inscrit le seul but liégeoise de la partie.