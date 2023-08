Un flop d'Anderlecht va rebondir en Série B

Alors qu'on attendait un duo de feu avec Fabio Silva, Sebastiano Esposito n'a pas été à la hauteur lors de son passage au Sporting d'Anderlecht. Quatorze rencontres de championnat pour un petit but : un bilan bien trop insuffisant, saupoudré d'une attitude parfois dérangeante.

Retourné à l'Inter, l'attaquant italien a été prêté du côté de Bari, en Série B, lors de la seconde partie de saison mais n'a toujours pas crevé l'écran : 15 matchs, 4 buts et 2 passes décisives.

De retour sur sa voie de garage intériste, l'avant-centre de 21 ans se cherchait un nouveau rebond... qui est venu seul à lui. Nicolo Schira annonce ce samedi que la Sampdoria s'est manifestée pour se faire prêter Sebastiano Esposito. Le club de Gênes disposera d'une option d'achat, mais l'Inter intègre dans son contrat une clause pour racheter le joueur, qui évoluera donc encore en Série B cette saison.

