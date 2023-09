Marco Kana est prêté cette saison par Anderlecht à KV Kortrijk. Cependant, Frank Boeckx croit toujours que le milieu de terrain peut réussir avec les Mauves et Blancs.

"Il a les qualités pour évoluer au milieu de terrain d'Anderlecht", déclare Boeckx à De Zondag. "Mais c'est quelqu'un qui se fixe parfois des attentes trop élevées, pour lui-même et ses coéquipiers. Il part du principe que tout le monde est toujours au même niveau en ce qui concerne l'intelligence de jeu et la technique, mais ce n'est bien sûr pas le cas, et parfois cela peut causer de l'agacement et des problèmes."

Boeckx estime que Kana doit faire des progrès à cet égard. "Marco doit apprendre à mettre en avant ses qualités dans des contextes réalistes. S'il peut s'adapter à l'idée qu'à Kortrijk, il aura moins souvent le ballon et devra parfois se battre et jouer dur, alors cela deviendra la meilleure école pour lui."

Le père de Kana était très critique plus tôt cette semaine dans Le Soir. Il ne semble clairement pas être favorable au prêt de son fils.