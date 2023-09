Les clubs belges vont empocher un sérieux pactole grâce à la Coupe d'Europe : voici les chiffres !

La Belgique compte pour la première fois depuis bien longtemps cinq représentants en Coupe d'Europe. L'Antwerp va évidemment prendre le chèque de la Ligue des Champions, mais les autres clubs de Pro League vont aussi toucher un sérieux pactole européen.

Quels montants vont recevoir les clubs belges en Coupe d'Europe ? Pour la première fois depuis bien longtemps, notre pays compte cinq représentants en poules européennes. L'Antwerp va évidemment empocher le gros chèque de la Ligue des Champions, mais les autres clubs de Pro League vont aussi recevoir un sérieux pactole.

Cette saison, l'UEFA a prévu une cagnotte totale de pas moins de deux milliards d'euros (!) pour les participants à la Ligue des Champions. Cela signifie le Great Old va recevoir 14.8 millions d'euros, soit 840.000€ de moins qu'avant la pandémie de Covid-19. De plus, chaque club touche une prime en fonction de son coefficient, ce qui équivaut à 2.27M€ pour le matricule 1.

© photonews

Il faut ajouter à cela les droits de télévision. Pour cela, l'Antwerp va toucher environ 3 millions d'euros, ce qui porte le total à environ 20 millions d'euros. Une victoire en C1 rapporte 2.8 millions d'euros, un partage 930.000€. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, l'Antwerp percevra un nouveau virement de... 9.6 millions d'euros !

Quid de l'Union, Bruges, Gand et Genk ?

La donne est évidemment différente dans les autres compétitions européennes. L'Union va recevoir 3.4M€ de prime de participation, 1.71M€ de prime de coefficient et 1.5M€ de droits de télévision, pour un total de 6.6 millions d'euros. Une victoire en Europa League représente 630.000€, un partage approximativement 200.000€. Les Unionistes toucheront 2M€ s'ils remportent leur groupe, la moitié en finissant deuxièmes.

En Conference League, le montant de départ pour chaque club est de 2.8M€. Il faut ajouter les primes de coefficient (1.32M€ pour Bruges, 1.23M€ pour Gand, 700.000€ pour Genk) et les droits de télévision, évalués à 1M€ pour Bruges et Gand et à 500.000€ pour Genk. L'enveloppe totale tournera donc autour des 5M€, sans parler d'éventuelles qualifications.

Cagnotte supplémentaire en Conference League

1/16es de finale : 300.000€

1/8es de finale : 600.000€

Quarts de finale : 1.000.000€

Demi-finales : 2.000.000€

Finale : 3.000.000€

Vainqueur : +2.000.000€