Zeno Debast pas suspendu : est-ce normal ?

Ce dimanche, Anderlecht pourra compter sur Zeno Debast. Est-ce normal ? Brian Riemer reconnaît que le fonctionnement belge le surprend.

Un carton rouge direct, un but empêché, mais pas de match de suspension ferme : certains ont haussé les sourcils quand le RSC Anderlecht a obtenu gain de cause cette semaine, permettant à Zeno Debast de jouer ce dimanche contre Bruges.

Il y avait bien sûr un précédent, puisque Majeed Ashimeru avait déjà reçu une sanction similaire pour ce type de geste. Mais du côté des supporters du Standard, notamment, on ne comprend pas pourquoi Debast, pour son geste d'antijeu clair, n'est pas suspendu alors que Steven Alzate l'est.

Zeno Debast "ne le fera plus"

Brian Riemer, lui, ne se pose pas trop de questions, même si "notre" mode de fonctionnement à la belge le surprend. "C'est un système nouveau pour moi. En Angleterre, vous étiez vite fixé, vous saviez si vous aviez 1 ou 3 matchs de suspension, par exemple", reconnaît l'entraîneur danois.

"Mais je trouve que c'est une bonne chose d'analyser ça au cas par cas. Dans cette situation, Zeno a été exclu, son équipe a encaissé le penalty... il faut prendre le contexte en compte", estime Riemer. "Après, je ne connais pas les bases de cette décision. Je suis juste content qu'il soit là".

© photonews

Et Brian Riemer peut promettre une chose au nom de son défenseur : cela n'arrivera plus. "C'était idiot, et il ne le fera plus (rires). Tout le monde aurait pu le lui dire : laisse rentrer ce ballon ! Ce sera goal quand même derrière et nous serons à 10. Au moins, menés à 11, nous avions de plus grandes chances de revenir", regrette-t-il.

"Mais c'est cela, de jouer avec de jeunes joueurs. C'est un bête réflexe. Zeno aura une grande carrière, et ce genre de moments lui amène de l'expérience pour plus tard", conclut Brian Riemer.