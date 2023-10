Très bonne nouvelle pour les arbitres de Pro League !

La Pro League et l'Union Belge se sont mis d'accord concernant une nouvelle budgétisation de l'arbitrage belge. Les hommes en noir seront augmentés.

Le Nieuwsblad nous apprend que Manu Leroy et Lorin Parys, respectivement CEO de l'Union Belge (RBFA) et de la Pro League, se sont rencontrés ce lundi à Tubize pour discuter du plan stratégique quadriennal que la fédération a mis en place concernant l'arbitrage du football belge, et qui a été présenté aux clubs de D1A et D1B il y a plusieurs semaines.

De cette réunion s'est détachée une grande décision : celle de libérer un budget supplémentaire pour notamment augmenter le salaire des arbitres de notre football. La Pro League affirme que les clubs seraient prêts à faire un effort financier en ce sens.

L'arbitrage belge, précise le Nieuwsblad, aurait pu partir en grève si les débats n'avaient pas été rapidement constructifs. Il n'en sera rien. Plus de détails seront communiqués ce mardi.