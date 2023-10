"Ronny Deila ? Le pire entraîneur avec qui j'ai travaillé, on se demandait ce qu'il faisait"

En Belgique, Ronny Deila est un entraîneur controversé. Mais c'est également le cas dans les autres clubs par lesquels il est passé.

L'Angleterre, la France, l'Ecosse, la Turquie, le Mexique, la Grèce, les Pays-Bas : avec tous ces championnats fréquentés, Colin Kazim-Richards est du genre baroudeur. Du genre à déborder d'anecdotes à chaque interview. Le podcast "Filthy Fellas" a donc choisi d'interroger le vétéran anglais de 37 ans.

37, c'est également le nombre d'entraîneurs qu'a connu le gaillard au cours de sa carrière. Et au moment de balancer le pire qu'il ait connu, Kazim-Richards n'hésite pas et se tourne vers sa période avec Ronny Deila lors de sa demi-saison au Celtic Glasgow en 2016.

"Ronny Deila n'a rien fait qui nous permette d'apprendre. Il n'y avait pas de motivation, pas de communication, pas de connexion et sur le terrain, il n'était à côté de la plaque dans un domaine en particulier : on se demandait ce qu'on faisait. C'était une situation difficile et je ne pense pas qu'il se soit amusé là-bas non plus" confie Kazim-Richards.

Avant de poursuivre : "Il a introduit un régime riche en graisses au club, avec uniquement de la viande : pas de glucides, mais du bacon et des saucisses de porc. Quand vous venez prendre votre petit-déjeuner à 9 heures, vous ne trouvez que de la friture, vous vous demandez ce qu'il se passe".

Cette saison-là, le Celtic a été sacré champion d'Ecosse mais a été éliminé par les Rangers en demi-finale de la Coupe.