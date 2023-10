S'inspirer des erreurs commises contre Anderlecht, la clé pour venir à bout de La Gantoise : "On était trop dans l'émotion"

La saison de Marlon Fossey ressemble fortement à celle du Standard, d'un point de vue collectif. L'Américain a peiné à se remettre à niveau, avant de progresser chaque semaine et de sortir ses deux meilleures prestations contre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht.

Après un début de saison catastrophique, le Standard est de retour sur les bons rails. Les Rouches viennent d'engranger trois succès consécutifs et se rendent à La Gantoise, ce dimanche, pour poursuivre cette série. En conférence de presse, Marlon Fossey a pointé les différences majeures par rapport au début de saison.

"Plusieurs choses ont changé. Des joueurs avec de l’expérience en Premier League sont arrivés, et nous comprenons de mieux en mieux la manière de jouer de Carl. Avant, on n’avait pas de victoire et c’était difficile pour la confiance. Avec la confiance, on joue de manière plus libre."

"L’entraîneur aménage bien l’équipe. Notre noyau est jeune. Avec les jeunes joueurs, il faut les encourager à commettre les erreurs pour apprendre d’elles. Carl est bon pour cela. Il autorise tout le monde à jouer avec de la liberté."

Individuellement aussi, l'Américain a connu un début de saison difficile. Après avoir perdu sa place au profit de Gilles Dewaele, Marlon Fossey vient de sortir deux belles prestations contre Bruges et Anderlecht. Augustinsson en a d'ailleurs vu de toutes les couleurs la semaine dernière, le latéral droit étant impliqué dans les trois buts Liégeois.

© photonews

"J’étudie les joueurs pendant la semaine et je me demande comment je peux leur poser problème. Je dois être plus agressif et même si ce n’est pas positif au début, je dois continuer à essayer pour aider l'équipe avec mes qualités."

Ce déplacement à Gand ressemble au match le plus difficile de ce mois d'octobre pour le Standard. Les Buffalos concèdent peu à domicile et ne réussissent pas vraiment aux Rouches.

"Évidemment, prendre un point à Gand ne serait pas mauvais, mais on y va pour prendre les trois points. Gand est l’une des meilleures équipes du championnat, on doit s’inspirer de la première période contre Anderlecht et ne pas trop être dans l’émotion. Tout le monde dans l’équipe sait à quel point nous pouvons être bons, donc il faut s’inspirer de ces erreurs la semaine dernière" a conclu Marlon Fossey.