Première surprise et premier club de D1A éliminé en Coupe de Belgique : Ostende au tour suivant !

Les clubs de D1A entrent en Coupe de Belgique, cette semaine. Premier match et première surprise, l'AS Eupen est éliminée par Ostende.

Les clubs de D1A entrent en lice, cette semaine, dans cette nouvelle édition de la Croky Cup. Première équipe à monter sur scène, l'AS Eupen, qui recevait un KV Ostende décevant en Challenger Pro League.

Après quatre minutes, les Côtiers jettent pourtant la douche froide sur le Kehrweg via Perez, qui ouvre déjà le score (0-1). Avec quelques remplaçants mais huit titulaires, Eupen ne va jamais réussir à revenir et concèdera même le deuxième but en fin de match, des œuvres de Mohamed Berte (0-2, 77e).

L'AS Eupen est donc la première équipe de Jupiler Pro League à passer à la trappe dans cette Coupe de Belgique. Malines, le Cercle, Saint-Trond, Charleroi et Anderlecht devront éviter de connaître le même sort, plus tard ce mardi soir.