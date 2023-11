Le Sporting d'Anderlecht "B" n'a pas gagné beaucoup de points : le bilan des remplaçants

Brian Riemer avait décidé de faire une tournante quasi-totale pour le 16e de finale de Croky Cup à la RAAL. Malheureusement, le bilan n'est pas brillant pour les remplaçants.

Maxime Dupé

Sans surprise, le n°2 derrière Kasper Schmeichel n'a pas eu grand chose à faire. Il n'a inquiété personne, a même été plutôt inspiré dans ses anticipations et ses relances. Pas de quoi relancer le débat du gardien titulaire, mais Maxime Dupé sera prêt à briller lors des tours suivants pour accentuer la pression sur Schmeichel... et Riemer.

Moussa N'Diaye

Augustinsson lui a clairement pris sa place dans le onze, et ce match contre la RAAL ne change rien à ce qu'on pensait du Sénégalais : il a de l'or dans les pieds quand il faut attaquer, et manque de discipline quand il faut défendre. Si ça se voit face à une Nationale 1, c'est que la hiérarchie ne changera pas tout de suite...

Lucas Lissens

Celui des 10 "nouveaux" qui avait le moins à perdre. Lucas Lissens était titulaire à la place de Jan Vertonghen et n'a pas démérité. Un défenseur clairement "made in Neerpede", qui va chercher la solution au sol plutôt que d'envoyer des briiques devant. Calme, lucide et plus sobre dans son jeu que Debast : et s'il n'était pas loin de l'équipe A ?

Louis Patris

Sa sortie en seconde période alors que la RAAL mettait la pression n'est pas un hasard : encore une fois, Patris n'a pas convaincu. Le danger venait quasi-systématiquement de son côté, où le duo Ito-Gobitaka a souvent mis le feu. Est-il adapté à un poste de back droit pur ? On le pense de moins en moins.

Kristian Arnstad

Beaucoup d'activité, beaucoup d'imprécision. Si l'entrejeu du RSCA n'était franchement pas brillant en première période, ce n'est pas seulement parce que Thomas Delaney manquait de rythme. Kristian Arnstad ne fera pas concurrence à Rits et Leoni de sitôt.

Thomas Delaney

Un "remplaçant" promis à un retour dans le 11 mais qui n'a clairement pas fait sa publicité pendant 45 minutes. Delaney n'a absolument pas eu l'impact qu'on attend de lui, et le triangle avec Diawara-Arnstad a rappelé la faiblesse créative du début de saison, quand Ashimeru, Arnstad et Diawara formaient l'entrejeu. Brian Riemer va-t-il vraiment se priver de Mario Stroeykens pour recréer un milieu Leoni-Rits-Delaney ?

Amadou Diawara

Lui a fait son job : celui d'être un pur n°6. Rien à redire, comme souvent, à sa prestation sobre mais évidemment peu créative. Il amène moins devant qu'un Mats Rits.

Alexis Flips

Le Français n'a peut-être pas gagné beaucoup de points, mais il a été l'un des rares à tenter des combinaisons, sur un terrain peu adapté à cela. Un peu nonchalant, Alexis Flips a aussi une technique clairement au-dessus de la moyenne et ce type de rencontre très physique et piégeuse n'était pas un cadeau pour lui, pas plus que le faire évoluer sur l'aile.

Benito Raman

Ironiquement, ce genre de match correspond mieux à Benito Raman : un match où la grinta et le flair sont utiles. Un but, une frappe qui frôle le poteau, beaucoup d'activité : Raman devrait être la doublure de Kasper Dolberg. Il ne le deviendra pas malgré ce match, et c'est injuste.

Luis Vazquez

C'est injuste, car de l'autre côté, Luis Vazquez, qu'on croit adapté à ce genre de contexte avec son jeu de déménageur, a absolument tout raté. Mais l'Argentin a coûté 4,5 millions d'euros, et a probablement plus de potentiel que Raman. Il faudra tout de même qu'il hausse son niveau de jeu...