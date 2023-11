Roland Duchâtelet sort les griffes et répond aux critiques de Toby Alderweireld

Après la rencontre, plusieurs Anversois avaient été fort critiques à l'égard du terrain artificiel de STVV.

Le capitaine anversois Toby Alderweireld, tout comme son entraineur, s'en étaient pris à la pelouse artificielle du Stayen après la rencontre d'hier soir (lire ici).

Des critiques auxquelles Roland Duchâtelet a tenu à réagir : "Monsieur Alderweireld ne sait pas de quoi il parle. On demande toujours leur avis aux joueurs et quand ils sont frustrés, ils commencent à imiter les autres dans des déclarations absurdes et cherchent ailleurs la cause de leur propre échec ou défaite. Ce qu'il dit n'est tout simplement pas vrai", a répondu ce dernier dans Het Nieuwsblad.

"Contrairement à un gazon naturel, aucune machine spéciale n'est nécessaire pour faire pousser l'herbe, car celle-ci ne pousse qu'à partir de huit degrés. Il faut également moins d'eau pour l'entretien. Le terrain du STVV est donc toujours en bon état, sans trous ni boue, même en hiver", ponctue l'ancien dirigeant de Saint-Trond.

Après avoir répondu aux critiques de Brian Riemer cet été (lire ici), Roland Duchâtelet sort donc à nouveau ses griffes pour défendre le Stayen.