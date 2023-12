Vermaelen tient un discours qui devrait plaire à Anderlecht

L'avenir de Jan Vertonghen demeure incertain. Le défenseur de 36 ans est en fin de contrat au RSC Anderlecht et n'a pas encore décidé s'il prolongera ou non. Thomas Vermaelen a toutefois un conseil précieux pour son ancien collègue.

Pour Vermaelen, désormais retraité, il est clair : Vertonghen devrait continuer à jouer un peu plus longtemps. "Peu importe les difficultés parfois ressenties en fin de carrière, avec ces petits bobos et tout. Mais si tu peux encore tenir un peu plus longtemps : ne doute pas", confie le sélectionneur des moins de 20 ans belges au Het Laatste Nieuws.

Et très probablement à Anderlecht, où il pourrait mettre un terme à sa carrière. "Je sais à quel point il a eu du mal à revenir en Belgique. C'était un peu contre sa volonté, mais maintenant que sa famille est installée, on voit que le meilleur de Jan refait surface", souligne-t-il.

Bien qu'en fin de parcours, voire peut-être de mois en tant que footballeur, Vertonghen reste un maillon important chez les Mauves. Cette saison, après seize rencontres, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.