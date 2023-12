Du lourd au programme de l'Union et de La Gantoise ?

Les phases de groupes européennes sont terminées et les équipes qui poursuivent en Europe sont connues. En ce début de 2024, notre pays compte encore trois équipes en lice : La Gantoise, Le Club de Brugeset l'Union. Mais contre qui pourraient-ils jouer ?

Avec le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union, nous avons encore trois équipes en lice pour la Conference League, où elles espèrent glaner de précieux points en 2024. Le Club a battu Bodo/Glimt et s'est assuré la première place du groupe. Cela signifie qu'ils ne joueront pas en janvier, mais seulement en mars. Par conséquent, Bruges ne connaîtra son prochain adversaire en Conference League qu'à la fin de février. La première manche des huitièmes de finale se jouera quelques semaines plus tard, le 7 mars.

Pour La Gantoise et l'Union, l'attente se prolonge jusqu'à lundi. Elles doivent se préparer pour un nouveau tour et pourraient se retrouver face à des équipes redoutables. Pour l'Union, affronter Dinamo Zagreb ou Eintracht Frankfurt semble plausible, bien que d'autres options soient envisageables.

Possibles adversaires pour Union :

Slovan Bratislava

Dinamo Zagreb

FK Bodø/Glimt

Legia Warschau

Ferencváros

Eintracht Frankfurt

Ludogorets

Pour les Buffalos également, la prochaine étape sera cruciale. Affronter Molde ou Servette pourrait sembler plus accessible, mais le tirage pourrait tout aussi bien les opposer à des équipes comme Ajax ou le Real Betis.

Possibles adversaires pour La Gantoise :