Le grand moment approche pour le crack Konstantinos Karetsas : "C'est pourquoi j'ai quitté Anderlecht pour Genk"

Konstantinos Karetsas n'a encore que 16 ans, mais se rapproche de l'équipe première de Genk. Le milieu offensif a fait ses débuts lors du match amical contre Lugano, en stage.

Lors de ce stage hivernal, Konstantinos Karetsas a disputé son premier match avec l'équipe première du Racing Genk. Une rencontre amicale, contre Lugano.

"J'étais stressé avant le début du match. Mais puisque mes premières actions ont été réussies, j'ai pu rapidement me sentir à l'aise. Ces débuts, c'est le point culminant du stage. Avec une passe décisive en guise de note finale" a-t-il déclaré au micro de Het Belang van Limburg.

"J'étais moins satisfait de mes phases arrêtées, j'ai l'habitude de mieux donner ce genre de ballons. Mais je suis heureux des nombreux conseils que je reçois de l'entraîneur, ou de joueurs comme Bryan Heynen. Les jeunes sont très bien acceptés dans le groupe, c'est une sensation agréable."

En janvier 2023, Karetsas quittait Anderlecht pour rejoindre le Racing Genk, alors qu'il avait fait le chemin inverse trois ans auparavant. "Je suis revenu, car je suis en pleine adéquation avec le projet qui m'a été proposé. Je me suis aguerri en Challenger Pro League et je sens que j'ai fait beaucoup de progrès au cours des six derniers mois"' a conclu l'international belge U17.