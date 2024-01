Le bon pari pour les clubs belges ? Une ancienne pépite de l'académie du Standard poussée vers la sortie... par Malick Fofana

Passé par le centre de formation du Standard, Diego Moreira a tenté de percer dans le monde professionnel sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, où il a été prêté par Chelsea. Mais l'arrivée de Malick Fofana à l'OL pousse le natif de Liège vers la sortie.

Diego Moreira était un grand talent du centre de formation du Standard. En 2020, le natif de Liège décide de sauter le pas pour rejoindre Benfica et parfaire son apprentissage.

L'erreur, c'était peut-être d'avoir quitté le Portugal, l'été dernier, pour rejoindre Chelsea. L'ailier gauche n'a évidemment pas eu voix au chapitre à Londres, et a été prêté à Lyon.

En France, Diego Moreira espérait s'imposer dans le monde professionnel et véritablement faire décoller sa carrière, à 19 ans. Mais malgré sept apparitions en Ligue 1 et deux en Coupe de France, le fils de l'ancien joueur du Standard Almami Moreira, qui a laissé des souvenirs impérissables dans les travées de Sclessin, et petit-fils d'Helmut Graf est poussé vers la sortie.

Diego Moreira, le bon coup pour les clubs belges ?

La raison ? L'arrivée d'un certain Malick Fofana, venu pour se révéler aux yeux de l'Europe entière. Selon RMC Sport, Lyon va donc mettre fin au prêt de Diego Moreira, qui va retourner à Chelsea.

Bien entendu, cette étape ne pourrait être qu'intermédiaire. L'international espoir du Portugal a la cote sur le marché, et serait un bon placement pour une équipe voulant tenter un joli coup lors de ce mercato hivernal. Les clubs belges peuvent s'y intéresser, mais devront mettre le prix. Trois millions d'euros, selon Transfermarkt, sauf si une solution peut être trouvée avec Chelsea pour un nouveau prêt.