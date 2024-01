Avec Kostas Laifis et Merveille Bokadi, le Standard se trouve dans une situation bien délicate

Kostas Laifis et Merveille Bokadi peuvent se trouver un nouvel employeur. Pourtant, les deux défenseurs centraux sont utilisés par Ivan Leko... faute de mieux.

Arrivé juste avant le stage hivernal, Ivan Leko avait une semaine pour faire le point sur le noyau du Standard. Noter les postes qui doivent être renforcés, mais aussi trier les joueurs déjà présents et ceux qui n'ont, selon lui, plus leur place à Sclessin.

Parmi eux, on retrouve Kostas Laifis et Merveille Bokadi. En fin de contrat le 30 juin, les deux défenseurs centraux peuvent quitter le Standard et se chercher un nouvel employeur.

Sauf que, faute de mieux, les deux joueurs expérimentés de la défense liégeoise sont toujours utilisés par Ivan Leko. Bokadi a joué en préparation, mais était suspendu contre Courtrai. C'est donc Laifis qui a pris place en défense centrale contre les Kerels. Pas le choix.

© photonews

Le Standard dans une impasse avec Bokadi et Laifis

Évidemment, cette situation n'aide vraiment pas le Standard et Ivan Leko. On le sent, (encore plus dans le chef du Chypriote), les deux joueurs ne sont plus réellement concernés par leur avenir en bords de Meuse.

Bien sûr, l'arrivée d'un défenseur central gaucher est l'une des priorités de la direction liégeoise en cette fin de mercato, afin d'accompagner Zinho Vanheusden, Lucas Noubi, Nathan Ngoy et, peut-être, Ibe Hautekiet. Mais priorité à l'arrivée d'un joueur sur le flanc gauche, puisque Jaouen Hadjam a finalement fait faux bond pour s'engager en Suisse.

Comme en été, le Standard et sa direction attendent les derniers jours du mercato pour réaliser leurs emplettes. Un timing qui offre la possibilité d'approcher d'autres joueurs, qui cherchent un plan de sortie en dernière minute, et qui permet souvent de dépenser moins.

© photonews

La semaine dernière, on se disait qu'une victoire des Rouches contre Courtrai pourrait, éventuellement, relancer la machine et offrir une fin de saison spectaculaire en bas de la colonne de gauche. Mais avec cette défaite, la donne est différente... et on ne peut plus claire.

Premièrement, l'idée est d'éviter les Play-Offs 3. Cela devrait bien se passer, car le noyau du Standard a tout de même les qualités nécessaires pour ne pas terminer dans les quatre dernières places, mais il ne faudra pas traîner en route et cette défaite, contre la lanterne rouge, ne rassure personne.

Une qualification pour les Play-Offs 2 est désormais visée... et puis pourquoi pas ? Si Ivan Leko reçoit les renforts nécessaires dans les dix prochains jours et parvient à redynamiser cette équipe, le Standard peut encore se battre pour jouer les premiers rôles dans ces Europe Play-Offs. Dans le cas contraire, chaque petite unité va devenir encore plus importante... avec les yeux bien rivés vers le bas.