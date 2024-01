Un jeune Diable Rouge suscite beaucoup d'intérêt, mais ne peut pas partir cet hiver pour une raison très simple

Alors qu'Arthur Vermeeren va quitter l'Antwerp pour l'Atlético Madrid, un autre jeune talent intéresse des clubs étrangers : Mandela Keita. Mais il ne peut pas quitter Anvers cet hiver.

Mandela Keita (21 ans) va-t-il lui aussi quitter l'Antwerp ? Il y a quelques jours, nous évoquions l'intérêt de West Ham United pour le jeune Diable Rouge (une cap) du Great Old (lire ici). Ce ne serait apparemment pas le seul club intéressé par Keita. Selon Het Laatste Nieuws, un club de Ligue 1, dont l'identité n'est pas révélée, se serait également renseigné.

L'Antwerp va déjà voir partir Arthur Vermeeren cet hiver pour environ 25 millions d'euros, direction l'Atlético Madrid. Si le club a bien besoin de liquidités, perdre un entrejeu complet serait un coup dur pour Mark Van Bommel et compliquerait grandement la tâche du coach néerlandais, qui rêve d'un nouveau trophée cette saison.

Keita ne peut pas quitter l'Antwerp

Bonne nouvelle : Mandela Keita... ne peut en réalité pas quitter l'Antwerp cet hiver, pour une raison très simple. Il a déjà porté les maillots d'OHL et de l'Antwerp cette saison. La règlementation de la FIFA interdit aux joueurs de jouer pour trois clubs différents au cours d'une même saison.

Si départ de Keita il y a, ce serait donc pour être prêté à l'Antwerp jusqu'en fin de saison. Mais le plus plausible est que le milieu de terrain reste au Bosuil au moins jusqu'au mercato suivant. Qui plus est, Mandela Keita est actuellement prêté avec obligation d'achat par OHL, et ne signera "réellement" à l'Antwerp que l'été prochain.