Un joueur du Standard titulaire contre le Cercle pour la première fois depuis... un an ?

Wilfried Kanga est incertain pour le déplacement au Cercle de Bruges, ce vendredi. Sorti blessé contre Courtrai, l'attaquant ivoirien avait été remplacé par Stipe Perica. Le Croate pourrait fêter sa première titularisation en championnat depuis douze mois.

Le Standard est dans une situation difficile, et ce n'est pas l'infirmerie qui va prêter mainforte à Ivan Leko. Par rapport à la défaite contre Courtrai, le Croate enregistre deux retours : Merveille Bokadi (suspension) et Steven Alzate (blessure).

Cependant, Nathan Ngoy et Ibe Hautekiet sont toujours blessés, Cihan Canak pourrait manquer jusqu'à deux mois de compétition, Hayao Kawabe est loin d'être sûr de pouvoir disputer la rencontre et Wilfried Kanga, sorti blessé contre Courtrai, est incertain.

Cela va pousser le T1 liégeois, comme contre les Kerels, à effectuer des ajustements. Bokadi pourrait reprendre sa place dans la défense centrale et Balikwisha, Price et Sahabo pourraient enchaîner dans le cœur du jeu, puisqu'il semble encore impossible pour Alzate de commencer la rencontre. Face à la lanterne rouge, Kanga avait été remplacé par le profil le plus semblable au sien dans le noyau : Stipe Perica.

© photonews

Stipe Perica titulaire avec le Standard, un an plus tard ?

Pour sa première, Ivan Leko a disposé le Standard dans un 3-4-1-2, Kanga et Sowah occupant le compartiment offensif. Noah Ohio, qui n'a plus été titularisé depuis la deuxième journée de championnat, n'est monté au jeu que lorsque le Ghanéeen est sorti, à un quart d'heure du terme, soit vingt minutes après Perica.

Si l'on se fie à cette composition et celles couchées pendant le stage, Stipe Perica est donc le remplaçant de Wilfried Kanga, Noah Ohio étant le back-up de Kamal Sowah, pour garder une diversité des profils sur le front de l'attaque.

En l'absence de l'Ivoirien, Perica pourrait donc s'offrir sa première titularisation en championnat depuis... un an. C'était le 27 janvier 2023, à Sclessin, contre l'AS Eupen. L'attaquant croate avait alors livré l'une de ses plus belles prestations avec les Rouches, inscrivant un but et délivrant une passe décisive (3-1). Et si c'était lui, le facteur surprise du Standard contre le Cercle ?