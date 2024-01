Wilfried Kanga met le doigt sur les manquements offensifs du Standard : "Je suis parfois trop esseulé devant"

Le Standard a rapporté un bon point de son déplacement au Cercle de Bruges vendredi dernier (1-1). En attaque, les Rouches inquiètent toujours autant.

Présent en conférence de presse, lundi, Wilfried Kanga a donné son analyse de la rencontre. "Le match contre le Cercle était bon, on s'est déchirés pendant tout le match. On s'est créé pas mal d'occasions, et le but en fin de match nous a dégoûté, car on avait vraiment les trois points avec nous. Il faut rebondir et rapidement se projeter sur le match de mercredi."

L'attaquant du Standard est muet depuis la reprise du championnat. Il s'est exprimé sur les difficultés offensives de l'équipe, ainsi que son sa situation. "Si vous voyez mes matchs, vous voyez que je me donne comme tout le monde. Je ne veux pas de descente, on a tous des objectifs avec le club. Je suis complètement dans le projet, j'ai faim et j'ai envie que ça marche. Je ne me sens pas moins concerné parce qu'il n'y a pas d'option dans mon prêt. Je suis pleinement concentré sur le club et je verrai mon avenir plus tard."

"Ça dépend des matchs, de la physionomie. Certaines fois, je suis souvent esseulé devant. J'arrive quelques fois à faire le travail, mais ce n'est pas trop ce qu'un attaquant aime. Un attaquant aime se retrouver face au but, et je pense qu'on le verra davantage lors des matchs à suivre. Je serai mieux accompagné et je prendrai plus de plaisir", a continué l'Ivoirien.