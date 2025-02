Le KRC Genk bombe le torse avant la demi-finale contre le Club Bruges

C'est une place en finale de Croky Cup qui se joue demain soir à 20h45 entre le KRC Genk et le Club de Bruges. Le match aller s'était terminé sur le score de 2-1 pour les Brugeois. Malgré la défaite, les hommes de Thorsten Fink y croient.

Ce mercredi soir, le KRC Genk va accueillir le Club de Bruges à Cegeka Arena. Un match retour de demi-finale de Coupe de Belgique. Victorieux à l'aller, le Club de Bruges s'était imposé sur le score de 2-1 (Ordóñez et Tzolis).

Le coach de Genk, Thorsten Fink déclare que son équipe est prête. Le technicien allemand de 57 ans indique en conférence de presse : "Les joueurs disent que nous allons les battre. J'aime voir ça. Cela montre qu’ils ont confiance."

L'entraîneur, quant à lui, se méfie de son adversaire : "Je suis un peu plus prudent. Et nous sommes également suffisamment réalistes pour savoir que les choses peuvent mal tourner. Le Club est et reste une équipe expérimentée."

Le stade sera plein à craquer, environ 20 000 supporters sont attendus pour la rencontre. "Un beau terrain, un match en soirée que tout le monde peut suivre à la télévision." souligne Thorsten Fink.

Le coach précise toutefois que son noyau est jeune face à l'expérience du noyau du Club de Bruges : "Ils ont l'expérience et nous sommes une jeune nouvelle équipe. Nous avons démarré un nouveau projet ici et il fonctionne très bien jusqu'à présent. C'était quelque chose qu'il fallait construire".