La frustration est énorme à l'Antwerp : "L'arbitre a pris le contrôle, le billet pour la finale nous a été injustement enlevé"

Le gardien de but de l'Antwerp, Senne Lammens, avait imaginé autrement les demi-finales de la Coupe de Belgique. Une éventuelle finale contre son ancien club, le FC Bruges, aurait été un scénario de rêve, mais ce rêve s'est effondré après un partage 2-2 contre Anderlecht.

"Le fait que nous ne parvenions pas à atteindre la finale de cette manière rend les choses encore plus difficiles", soupirait un Senne Lammens visiblement abattu après le match. Pourtant, l'Antwerp avait bien commencé la rencontre.

"Nous avons tout donné pour marquer le premier but et nous avions le contrôle du match, même après le but encaissé", se remémore Lammens. Avec les nouvelles recrues Benitez et Bayo dans l'équipe, l'Antwerp semblait réellement renforcé par rapport au match aller. Mais la donne a changé après le carton rouge de Denis Odoi.

Son exclusion a été un moment crucial dans la partie. "Je n'ai pas encore vu les images, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Mais d'après ce que j'entends, c'était injuste", déclarait Lammens. "Pourtant, nous devons être plus malins dans de telles situations. Avec dix hommes, nous savions que cela deviendrait difficile".

L'Antwerp ne digère pas l'arbitrage de cette demi-finale retour

Selon Lammens, Odoi s'est senti profondément affecté par son exclusion. "Denis se sent responsable. En tant que joueur, vous ne voulez pas nuire à votre équipe. Mais en tant qu'équipe, nous aurions pu mieux faire. Nous devons en tirer des leçons, car cela nous est déjà arrivé à plusieurs reprises par le passé."

Outre la déception de l'élimination, il y avait aussi beaucoup de frustration concernant l'arbitrage. "On sentait que l'arbitre prenait complètement le contrôle", poursuivait Lammens. "Normalement, en tant qu'équipe, vous voulez prendre les choses en main et vous battre pour la victoire. Maintenant, on a l'impression que le ticket pour la finale nous a été injustement enlevé."