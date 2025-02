On ne mâche pas ses mots, à l'Antwerp : "Les Anderlechtois ne dormiront pas bien jusqu'à dimanche, ils n'ont pas existé"

Cette élimination sera difficile à avaler pour l'Antwerp. Gyrano Kerk estime avoir survolé le Sporting d'Anderlecht, et pense que seul le Great Old méritait de se qualifier pour la finale.

C'est finalement le Sporting d'Anderlecht qui a rejoint le Club de Bruges en finale de la Coupe de Belgique. Vainqueurs du match aller, les Mauves ont partagé l'enjeu au Bosuil, ce jeudi soir.

Malgré le but de Gyrano Kerk, en infériorité numérique. Dix minutes avant le terme, l'ailier anversois pensait donner la qualification au Great Old, mais c'était sans compter sur le but égalisateur de Dendoncker.

Gyrano Kerk estime avoir survolé Anderlecht

Le Néerlandais cherchera à "se venger" dimanche prochain au Lotto Park, en championnat. "Je leur ai fait beaucoup de mal, même quand ils étaient à onze contre dix. Je pense que les joueurs d'Anderlecht ne dormiront pas bien cette nuit et jusqu'à dimanche", a-t-il déclaré après la rencontre.

"Cette élimination nous fait beaucoup de mal, mais nous n'avons pas le temps de pleurer. Même en infériorité numérique, nous n'avons jamais eu l'impression qu'Anderlecht pouvait se qualifier. Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait et c'était nous, ils n'ont pas existé."

Anderlecht peut s'attendre à affronter une équipe de l'Antwerp revancharde, dimanche. Gyrano Kerk, de son côté, essayera de lier statistique personnelle et résultat collectif.