🎥 Sergio Conceiçaõ fait du Sergio Conceiçaõ : scène surréaliste après la défaite de Milan en Champions League

Sergio Conceiçaõ avait connu des débuts idylliques à Milan, mais la lune de miel semble bel et bien terminée et la tension s'installe autour du Portugais. Septièmes en Serie A, les Lombards ont subi un revers qui fait tache en Ligue des Champions sur la pelouse de Feyenoord, et se retrouvent menacés d'élimination dès les barrages.

Autant dire que Conceiçaõ n'était pas ravi après la rencontre. Et visiblement, il a attendu trop longtemps à son goût que son homologue, à savoir l'entraîneur intérimaire de Feyenoord Peter Bosschaart, termine sa conférence de presse.

Une fois en place, l'ancien entraîneur du FC Porto a en effet expédié sa propre conférence. Après une seule question et 30 secondes d'interview, Sergio Conceiçaõ a décidé qu'il en avait eu assez. "J'ai attendu 15 minutes dehors, maintenant j'ai fait mes 30 secondes et je vais m'en aller, désolé", lance-t-il.

Sérgio Conceição irritated and walks out of his post-match press conference after just one question.



“I waited 15 minutes outside, now I’ve done my 30 seconds and that is enough.”pic.twitter.com/TyN7Pm1lZz