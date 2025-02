Hein Vanhaezebrouck est clair sur les chances du Standard de se qualifier pour les playoffs 1 : "Ce serait presque un miracle"

Il ne reste plus que quatre journées de championnat en Jupiler Pro League, et La Gantoise a particulièrement bien avancé dans la course au titre. Hein Vanhaezebrouck ne change pas ses pronostics.

Hein Vanhaezebrouck a affirmé dès décembre que les six équipes actuellement en tête du classement disputeraient les playoffs 1, et il semble toujours aussi convaincu.

La Gantoise, actuellement sixième, possède cinq points d’avance sur son premier poursuivant. Pendant ce temps, ses rivaux ont largement déçu ces dernières semaines.

"Malines était longtemps vu comme un prétendant, mais ils ont pris un sacré coup. Mes outsiders Charleroi et OH Louvain, eux, n’ont tout simplement pas répondu à mes attentes", a-t-il confié au Nieuwsblad.

"Dender et Westerlo ont aussi été dans la course un moment, mais on savait bien que ça ne durerait pas. Désormais, ces équipes devront tout donner pour éviter les playoffs de relégation."

Rattraper cinq points sur La Gantoise semble irréalisable

Quant au Standard, ils pourraient théoriquement dépasser La Gantoise, mais avec des matchs contre le Club de Bruges, Anderlecht, l'Union et l'Antwerp, leur calendrier est très compliqué. "Rattraper cinq points sur La Gantoise semble irréalisable."

Cela dit, le calendrier des Buffalos n'est pas de tout repos non plus avec des rencontres face à Genk, le Club de Bruges et l'Antwerp. "Ils joueront cependant à domicile contre Courtrai, et je pense qu'avec à peine 43 points - ils en ont actuellement 40 - La Gantoise devrait parvenir à terminer à la sixième place. Ce serait presque un miracle si une autre équipe arrivait à se hisser dans ces playoffs 1."