Personne n'avait osé l'imaginer : la folle statistique que va détenir la Pro League... pendant 24 heures

Cette année encore, les clubs belges réalisent de belles campagnes sur la scène européenne. Nos cinq représents engagés ont réussi à passer la phase de ligue et avancer vers la suite de la compétition.

Une très bonne nouvelle, puisque la Belgique n'était que l'un des deux seuls pays à ne pas encore avoir perdu de représentant, en compagnie de l'Angleterre.

Sauf que cette semaine, Manchester City a été éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, tandis que le Club de Bruges a réussi l'exploit de se qualifier face à l'Atalanta.

Nations with fewest teams eliminated from UEFA competitions (as of 19 Feb):



0⃣ 🇧🇪

1⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇳🇱🇬🇷🇨🇾🇱🇮

2⃣ 🇵🇹🇳🇴🇩🇰🇵🇱🇸🇮

...