L'invincible armada face au Standard : voici la sélection du Club de Bruges pour recevoir les Rouches

Nicky Hayen a dévoilé sa sélection pour affronter le Standard ce dimanche. Et s'il a des problèmes, c'est plutôt de luxe.

Le Standard se déplace ce dimanche (13h30) dans un Jan Breydel comble et chauffé à blanc. Le FC Bruges est en pleine confiance après sa qualification européenne contre l'Atalanta Bergame, et est également conscient qu'il peut faire une belle affaire dans la course au titre.

Et Nicky Hayen ne devrait donc pas faire tourner, sachant qu'il a à sa disposition presque toutes ses forces vives. Michal Skoras fait son retour dans le groupe après avoir manqué le match contre Saint-Trond et les deux rencontres de Champions League.

Seules absences à Bruges : Björn Meijer, pourtant présent à Bergame, mais qui va chercher du temps de jeu ce week-end avec le Club NXT, et Jorne Spileers, non-sélectionné. Le jeune défenseur central n'était déjà pas dans le groupe pour affronter STVV la semaine passée.

La sélection :

22. Simon Mignolet

29. Nordin Jackers

71. Axl De Corte

44. Brandon Mechele

04. Joel Ordóñez

02. Zaid Romero

55. Maxim De Cuyper

64. Kyriani Sabbe

65. Joaquin Seys

41. Hugo Siquet

30. Ardon Jashari

27. Casper Nielsen

15. Raphael Onyedika

20. Hans Vanaken

10. Hugo Vetlesen

21. Michał Skóraś

68. Chemsdine Talbi

08. Christos Tzolis

09. Ferran Jutglà

19. Gustaf Nilsson

17. Romeo Vermant