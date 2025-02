Rochefort compte bien jouer les troubles fêtes durant les Play-offs de D1ACFF !

Actuellement 5ème ex-aequo, l'Union Rochefort veut jouer le coup à fond et dérégler cette course au titre en D1ACFF. Interview du coach, Jeffrey Reintmeister.

Un objectif atteint

Avec cette sixième place, l'objectif de début de saison est atteint ; les matchs à venir sont donc du bonus pour Rochefort. "L'objectif en début de saison était de finir dans ce top six et c'est chose faite. On est des compétiteurs, donc on va jouer le coup à fond, mais on n'a pas de pression. Ça va être l'opportunité de voir des joueurs qu'on a moins vu mais aussi de préparer la saison prochaine. C'est également l'occasion de réecrire quelques petites histoires comme battre Mons ce qui n'est pas encore arrivé cette saison" nous explique Jeffrey Rentmeister.

Une saison réussie

L'entraineur se montre très satisfait de la saison écoulée avec cette accession au top 6 ainsi qu'un incroyable parcours en Croky Cup. "Quand on regarde ce qu'on a fait cette saison, c'est juste magnifique. Nous nous entrainons deux, parfois trois fois, par semaine et on a réussi à faire des résultats contre des équipes qui s'entrainent cinq fois. C'est tout de même là qu'on a senti la différence sur le long terme où nous avons un peu baissé la cadence là où les grosses écuries sont restées régulières."

"Malgré ça, on atteint ce top six qui était l'objectif et on a fait un parcours en Coupe de Belgique dont tout le monde se souviendra avec ce 1/8ème de finale face à La Gantoise. On a mis Rochefort sur la carte du football belge. On veut stabiliser le club en D1 ACFF et dans un court-moyen terme, le professionnaliser, et ça passait par une belle saison comme celle-ci" détaille Jeffrey Reintmeister.

Jouer un rôle d'arbitre

La montée risque d'être compliquée pour l'Union Rochefort cette saison mais en même temps ce n'était pas l'objectif donc le T1 va aborder ce mini-championnat sereinement. "On va jouer les matchs pour les gagner mais on va plutôt jouer un rôle d'arbitre sans laisser passer les points facilement. Les autres équipes sont mieux préparée que nous à l'heure actuelle mais en tant que petit poucet, pourquoi mettre un peu le feu aux poudres"

Une ambiance au top

Malgré les échéances compliquées qui attendent les joueurs de Rochefort, l'ambiance est bonne, ils savent se satisfaire de cette saison réussie. "L'ambiance est au top. Le groupe vit très très bien, on est un club qui grandi. Il y a beaucoup d'excitation avant de jouer ces matchs. Il y a quelques années, nous étions en première provinciale, et désormais on se retrouve à jouer le tour final de D1ACFF donc c'est fantastique. On doit profiter de ces moments et les jouer à fond quel que soit le résultat", conclut le T1.