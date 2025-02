Pas de Talbi, Bounida ou Mokio : il est le binational dont les Diables ont grand besoin et voici pourquoi

Peu avant la première sélection de Rudi Garcia, la course aux binationaux a été lancée par l'Union Belge. Si Karetsas, Fernandez-Pardo et Camara ont décidé de ne pas représenter les Diables, un jeune belgo-portugais pourrait rendre de précieux services à notre équipe nationale : Diego Moreira.

Dans moins d'un mois, les choses sérieuses vont commencer pour Rudi Garcia. Le nouveau mentor des Diables va devoir rendre sa première sélection pour le milieu du mois de mars, en vue de la double confrontation face à l'Ukraine pour rester en division A de la Ligue des Nations.

Depuis l'arrivée de Vincent Mannaert, l'Union Belge essaye de mener une course aux binationaux, souvent délaissés par les précédants décideurs de la fédération. L'ancien homme fort du Club de Bruges est cependant arrivé trop tard et certains ont déjà fait leur choix, comme Kos' Karetsas (Grèce), Matias Fernandez-Pardo (Espagne) et Ilay Camara (Sénégal). Trois joueurs qui avaient évolué avec les espoirs belges.

Il en reste d'autres, qui pourraient bien aider les Diables dans les années futures, comme Chemsdine Talbi (très proche du Maroc), Zakaria El Ouahdi, Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Kazeem Olaigbe, Noah Adedeji et d'autres. Mais, lorsque l'on regarde l'effectif actuel de plus près, on se dit que l'un d'eux pourrait encore faire plus de bien que les autres.

Diego Moreira doit être l'un des principaux objectifs de Vincent Mannaert

Depuis les débuts de la "génération dorée" les couloirs défensifs sont le point faible de notre équipe nationale. Timothy Castagne et Thomas Meunier n'y ont jamais cassé la barraque, bien qu'ils peuvent évidemment y rendre des services, mais derrière eux, la relève que représente Maxim De Cuyper et Killian Sardella semble encore maigre et insuffisante. Capable de prendre place sur n'importe quel couloir défensif, un jeune belgo-portugais pourrait bien être utile à Rudi Garcia.

Son nom, Diego Moreira, le fils de l'ancien joueur du Standard Almami Moreira. Il n'est pas très connu en Belgique, puisqu'il a quitté Liège et le Standard à l'âge de 16 ans pour rejoindre Chelsea. Dans la foulée, les Blues l'ont prêté à Lyon, mais cette aventure au bord du Rhône n'a pas été un franc succès. Rappelé après six mois, en janvier 2024, par Chelsea, Moreira avait passé la fin de saison à Londres, avant d'être acheté cet été par Strasbourg, qui a le même propriétaire que Chelsea, contre 2 millions d'euros.

En Alsace, le flanc gauche de 20 ans s'est révélé. Titulaire indiscutable en Ligue 1, Diego Moreira a inscrit un but et a délivré cinq passes décisives depuis le début de la saison, mais il est surtout l'un des défenseurs latéraux U21 qui fait le mieux progresser le ballon... en Europe. Il fait aussi partie des défenseurs latéraux U23 qui ont réussi le plus de centres à travers les cinq grands championnats européens.

🇪🇺🎯 | 𝐓𝟓 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐁𝐀𝐂𝐊𝐒: 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐀𝐂𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐄𝐒 by @DataMB_



5. Diego Moreira (20) 🇵🇹 — 24



4. Enzo Tchato (22) 🇫🇷 — 27



3. Milos Kerkez (21) 🇭🇺 — 29



2. Matteo Ruggeri (22) 🇮🇹 — 34



1. Miguel Gutiérrez (23) 🇪🇸 — 36 pic.twitter.com/8wUxCj09Ov — Rising Stars XI (@RisingStarXI) February 26, 2025

🇪🇺 Top 5 League U21 Full-backs : Ball-carrying frequency



🥇 Diego Moreira (Strasbourg, 20) — 8.44

🥈 P. Dorgu (Lecce, 20) — 7.47

🥉 Alejandro Balde (Barcelona, 21) — 7.44

🏅 Hugo Álvarez (Celta Vigo, 21) — 7.42

🏅 M. Kerkez (Bournemouth, 21) — 7.14



📊 https://t.co/McR5zrPSJm pic.twitter.com/KjZn614Myk — DataMB (@DataMB_) February 24, 2025

Mannaert et l'inaction du Portugal pour le faire changer d'avis ?

Malgré ses débuts avec les U15 belges, il a choisi le Portugal pour le reste de son parcours en équipe de jeunes. Il a même été appelé pour l'Euro des moins de 21 ans en 2023, jouant au passage contre les Diablotins.

Mais cette semaine, certaines rumeurs non confirmées ont évoqué une rencontre entre Vincent Mannaert et Diego Moreira, puisque Rudi Garcia aurait bien le défenseur latéral/piston dans ses plans pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Si, comme annoncé, il serait bien décidé à considérer ses options tandis que le Portugal n'aurait pas encore appelé pour une sélection avec les A, Mannaert pourrait bien être proche de réaliser son premier coup "binational" depuis son arrivée à la fédération.