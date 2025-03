De nombreuses absences au Standard pour le déplacement à l'Union ? "S'entraîner avec 13 ou 14 joueurs, ce n'est pas idéal"

Déçu après sa défaite dans le Clasico, le Standard d'Ivan Leko ne veut toutefois pas encore abandonner son rêve de disputer les Champions Play-Offs, même s'il faudra "un miracle encore plus grand" aux Rouches.

Une semaine après sa défaite dans le Clasico contre le Sporting d'Anderlecht, le Standard se prépare pour son déplacement à l'Union Saint-Gilloise, prévu dimanche. En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a avoué ne pas avoir vécu une semaine d'entraînement facile, notamment à cause de nombreuses absences dans le groupe. Comme à son habitude, l'entraîneur du Standard n'a pas précisé les noms des concernés.

"C'était une semaine difficile, tout le monde était triste après le match. De plus, voilà trois ou quatre semaines qu'à cause de maladies et de blessures, on commence la semaine avec 13, 14 ou 15 joueurs à l'entraînement. Ce n'est pas top, mais il faut accepter la situation et faire du mieux possible. Et puis, les joueurs qui ont manqué quelques entraînements pendant la semaine ont plus de chances de se blesser que ceux qui n'en ratent pas un."

Ce n'est pas facile d'entraîner un groupe de 15 joueurs"

"Ce ne fut pas évident de se relever. On dit que match est une nouvelle histoire, mais ce n'est pas toujours aussi simple. C'est vrai que mon travail a aussi été psychologique cette semaine. De plus, c'est plus facile de coacher un groupe de 20 ou 22 joueurs qu'un groupe de 15 joueurs."

L'aspect mental a été très important

C'est donc surtout mentalement que l'entraîneur croate a travaillé pendant la semaine. Le coach du Standard a vu les démons du passé revenir depuis dimanche dernier, mais il veut à tout prix les écarter.

"L'aspect mental est encore plus important dans un club comme le Standard, avec de l'émotion et de la passion. On voulait créer quelque chose contre Anderlecht, le stade était plein depuis un mois mais on a perdu et les mauvaises choses reviennent. Il n'y a pas encore de nouveau propriétaire, qui sera là la saison prochaine,... ?"

Les supporters du Standard peuvent dormir correctement et c'est très positif"

Sauvé depuis le partage du Cercle contre l'Antwerp, la semaine dernière, le Matricule 16 disputera donc plus que probablement les Europe Play-offs. Même si jusqu'à la fin, Ivan Leko ne perdra pas espoir.

"Pourquoi ne plus penser aux Champions Play-offs ? On aura besoin d'un miracle encore plus grand que la semaine dernière, mais pourquoi ne pas y croire jusqu'au bout et déjà se tourner vers les Europe Play-offs ? Si on a gagné à Bruges, on peut gagner partout. On gagnerait peut-être une fois sur dix à l'Union, mais pourquoi pas demain ?"

"On prépare ce match contre l'Union, mais on dort bien. Il y a de nombreux clubs en Belgique dont les supporters ne peuvent pas encore dormir correctement. Les supporters du Standard peuvent dormir aujourd'hui et même si on en veut toujours plus, c'est très positif. Tout le mérite revient à mon groupe, qui accomplit un travail fantastique depuis huit mois."